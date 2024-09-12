New York'ta Müzede Kefiye Krizi

New York'taki Müze Çalışanlarına Kefiye Yüzünden İşten Çıkarma

ABD’nin New York şehrinde bulunan Noguchi Müzesi, Filistin'e destek göstergesi olarak kefiye takan 3 çalışanını işten çıkardı. Olay, müzenin önceki duyurusu doğrultusunda gerçekleşti. 2023 yılının Ağustos ayında, müze yönetimi; çalışanların "siyasi mesajlar, sloganlar veya semboller" içeren kıyafetler ve aksesuar kullanmalarını yasaklamıştı.

Yasağa Uymayan Çalışanlar İşten Çıkarıldı

1985 yılında Japon heykeltıraş Isamu Noguchi tarafından kurulan bu müze, kendi politikalarına uymayan bu 3 çalışanını kovdu. Aralarında kefiye takarak işten çıkarılan galeri görevlisi Natalie Cappellini, müze yönetiminin politikalarını eleştirdi.

Cappellini’nin Açıklamaları

Cappellini, kefiyenin siyasileştirilmesinin bir baskı olduğunu vurgulayarak, "'Siyasi' kelimesinin, Filistin kültürünü ve varlığını sansürlemek için bir silah olarak kullanıldığını düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Kefiye ve Filistin Kültürü

Kefiye, Filistin halkının adalet ve özgürlük mücadelesinin simgesi haline gelmiştir, bunun yanı sıra İsrail'e karşı direnişle de özdeşleşmiştir. Siyah-beyaz deseni ile tanınan bu örtü, Filistin toplumu arasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

İsrail Gazze'ye Saldırıyor

Son gelişmelerle birlikte, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 41,118 Filistinli hayatını kaybetti, 95,125 kişi de yaralandı. Enkazlar altında binlerce kişinin olduğu ve sivillerin hedef alınarak hastane ve eğitim kurumlarının tahrip edildiği bildirilmektedir.