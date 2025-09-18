New York'ta Ortodoks Yahudilerden Netanyahu'ya BM Protestosu

Manhattan'da toplanan göstericiler 'İsrail, Yahudiliğe karşı' kampanyasıyla ses verdi

ABD'nin New York kentinde, İsrail karşıtı Ortodoks Yahudiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun haftaya başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarına katılacak olmasını protesto etti.

Gösteri, 'İsrail, Yahudiliğe karşı' adlı internet sitesi üzerinden organize edildi. Protestocular Manhattan'da bulunan İsrail Başkonsolosluğu binasının karşısında toplandı.

Okul otobüsleriyle alana gelen yüzlerce Ortodoks Yahudi, ellerinde 'Yahudi halkının 1 numaralı düşmanı Netanyahu ve Ben Gvir', 'Siyonizm karşıtı olmak Yahudi düşmanı olmak değildir' ve 'Yahudileri siyonist orduya katılmaya zorlamayı durdurun' yazılı pankartlar açarak, BM toplantıları için New York'a gelecek olan Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Protesto sırasında Yidişçe konuşmaların yapıldığı platformun arkasında 'Netanyahu: bizim adımıza konuşmuyorsun' yazılı büyük bir afiş dikkat çekti.

AA mikrofonuna konuşan göstericilerden haham David Feldman, Netanyahu'nun gelecek hafta yapacağı BM Genel Kurul ziyaretiyle ilgili olarak, 'Dünyayı, tüm Yahudileri temsil ettiği ve işlediği eylemlerin Yahudi dininde bir şekilde hoş görüldüğü yanılgısına düşürecek' dedi.

Feldman, 'İsrail'in ve Binyamin Netanyahu'nun savunduğu her şey, Yahudi diniyle tamamen çelişiyor ve halkımız için gerçek bir utanç kaynağı' ifadelerini kullandı.

Tevrat'a dayanarak gerçek Yahudiliğin İsrail devletine karşı olmayı gerektirdiğini belirten Feldman, 'Herhangi bir milletle savaşmamız, savaş açmamız yasak. Kutsal topraklara dönmemiz ve kitlesel göç etmemiz yasak' diye konuştu.

Gazze'de yaşananları 'kabul edilemez' olarak niteleyen Feldman, Filistin'de yaşanan öldürme, gasbetme ve tüm bir halkı ezme eylemlerinin çok üzücü olduğunu söyledi.

Feldman, sadece New York'ta değil dünyanın dört bir yanında İsrail'in savunduğu her şeye karşı çıkan çok sayıda Yahudi olduğunu vurgulayarak, 'Açıkça belirtmeliyim ki, karşı çıktığımız sadece radikal Netanyahu değil, ılımlı veya aşırı olsun, siyonizmin her versiyonuna karşıyız' dedi.

Feldman, BM toplantıları için Netanyahu'nun New York'a ulaştığı zaman da karşı protestolara devam edeceklerini belirtti.

Göstericiler daha sonra Birleşmiş Milletler binasına doğru yürüyüşe geçerek protesto eylemlerini sonlandırdı.