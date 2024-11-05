New York'ta Oy Kullanma Merkezine Tehdit: Kişi Gözaltına Alındı

New York'ta Tehdit İçeren Olay

ABD'nin New York eyaletinin kuzeyinde, oy kullanma merkezine ateşe verme tehdidinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. New York Eyalet Polisi, konuya dair yazılı bir açıklama yaptı.

Olayın Detayları

Açıklamada, sabah saatlerinde Fowler kasabasındaki oy verme merkezine gelen bir erkeğin, "yakma" ve "silahla dönme" tehditlerinde bulunduğu belirtildi. Söz konusu kişinin daha önce ceza almış biri olduğu tespit edildi.

Pensilvanya'da Oy Verme Süresi Uzatıldı

Bunun yanı sıra, Pensilvanya'nın Cambria bölgesinde, başkanlık seçimlerinde yazılım programındaki bir arıza sebebiyle oy verme süresi 2 saat uzatıldı. Arızanın birçok seçmeni etkilediği bilgisi üzerine yerel saatle 22.00'ye kadar oy verme işleminin uzatıldığı ifade edildi.