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New York'ta Stratejik İletişim Zirvesi: Küresel Belirsizlikler ve İletişim Stratejileri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'ta küresel belirsizlikler üzerine stratejik iletişim zirvesi düzenledi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 04:27
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 04:27
New York'ta Stratejik İletişim Zirvesi: Küresel Belirsizlikler ve İletişim Stratejileri

Stratcom Public Forum New York'ta Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, New York'ta düzenlediği Stratcom Public Forum ile Stratejik İletişim Zirvesi'nin ilk uluslararası etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte, küresel belirsizliklerle baş etmenin stratejik iletişimdeki rolü ele alındı.

Küresel Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim

Yale Club'da organize edilen panel, "Küresel Belirsizlik Çağında Stratejik İletişim" teması etrafında şekillendi. Uzmanlar ve akademisyenler, kriz yönetimi ve iletişim stratejileri üzerine deneyimlerini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Küresel İletişim Başkanı Melissa Fleming, açılış konuşmasında, BM'nin daha barışçıl ve sürdürülebilir toplumlar inşa etme çabalarından bahsetti. Ancak bazı güçlerin nefret söylemi ve yanlış bilgilendirme yoluyla dünyayı şekillendirmeye çalıştığını vurguladı.

Krizlerle Mücadelede İşbirliği

Panelin ilk oturumuna SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat moderatörlük yaptı. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Çağrı Erhan, Gazze, Suriye, küresel ısınma gibi felaketlere dikkat çekerek, 21. yüzyılda insanlık tarihinin en büyük krizleri ile karşı karşıya olduğumuzu belirtti. Türkiye'nin bu konulardaki kriz yönetimi tecrübelerini anlattı.

Florida Üniversitesinden Prof. Linjuan Rita Men, Kovid-19 örneği üzerinden devletler ve uluslararası kuruluşların ortak hedefler etrafında birleşmesinin önemini vurguladı. James P. Farwell da gerçekler üzerinden güven tesisinin gerekliliğini ifade etti.

Küresel Barış ve Stratejik İletişim

İkinci panelin moderatörü Doç. Dr. Oğuz Güner, stratejik iletişimin küresel barışa katkısını tartıştı. Louisville Üniversitesinden Prof. Karen Freberg, her bireyin dezenformasyonla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

Galatasaray Üniversitesinden Doç. Dr. Gaye Aslı Sancar Demren, iletişim araçlarının risk ve güvenlik algılarını nasıl etkilediğini dile getirdi. G. Lincoln McCurdy, Türkiye-ABD ilişkilerindeki iletişim zorluklarına dikkat çekerek, güçlü bir ittifakın şart olduğunu belirtti.

Son olarak, İdris Kardaş, Türkiye'nin uluslararası düzeyde dezenformasyona karşı yürüttüğü çalışmaları aktardı ve İsrail'in Gazze'deki durumu hakkında 300'den fazla yalanı ifşa ettiklerini söyledi.

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