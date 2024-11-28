DOLAR
34,6 0,11%
EURO
36,6 -0,07%
ALTIN
2.934,28 0,09%
BITCOIN
3.290.627,62 1,25%

New York'ta Şükran Günü Yürüyüşüne Filistin Destekçileri Müdahale

New York'ta Şükran Günü yürüyüşünde Filistin destekçilerine polis müdahale ederek hepsini gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 21:37
New York'ta Şükran Günü Yürüyüşüne Filistin Destekçileri Müdahale

New York'ta Şükran Günü Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

ABD'nin New York kentinde, her yıl geleneksel olarak kutlanan Şükran Günü etkinlikleri sırasında, Filistin destekçisi bir gruba polis müdahalede bulundu. Yürüyüş, Manhattan'da düzenlendi ve yaklaşık 30 kişilik bir grup, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Protestonun Detayları

Protestocular, soykırım karşıtı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüyüşe katıldılar. Grup, McDonald's balonunun önünde oturarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Ancak New York polisi, bu protestoya müdahale ederek tüm protestocuları gözaltına aldı.

Şükran Günü'nün Anlamı

Her yıl Kasım ayının 4'üncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü, ABD'de geleneksel bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikler arasındadır. Bu yıl meydana gelen olay, kutlamaların yanı sıra sosyal ve politik mesajların da ortaya konmasına neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürcistan'da AB Katılım Müzakereleri Protesto Edildi
2
Lübnan Meclisi, Ordu Komutanlarının Görev Sürelerini Bir Yıl Uzattı
3
İstanbul Devlet Tiyatroları'ndan "Mumyalar" Oyunu Prömiyeri
4
Adalet Bakanı Tunç'tan Cezasızlık Algısına Son Verecek Taslak Çalışması
5
Sakarya'da Korkunç Kaza: Karı Koca Hayatını Kaybetti
6
Kayseri'de Kadın Cinayeti İhbari, Cansız Manken Bacağıyla Sonuçlandı
7
Dışişleri Bakanı Fidan, Arabuluculuk Çalıştayı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı