New York'ta Şükran Günü Yürüyüşüne Filistin Destekçileri Müdahale

New York'ta Şükran Günü Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

ABD'nin New York kentinde, her yıl geleneksel olarak kutlanan Şükran Günü etkinlikleri sırasında, Filistin destekçisi bir gruba polis müdahalede bulundu. Yürüyüş, Manhattan'da düzenlendi ve yaklaşık 30 kişilik bir grup, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Protestonun Detayları

Protestocular, soykırım karşıtı pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüyüşe katıldılar. Grup, McDonald's balonunun önünde oturarak "Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Ancak New York polisi, bu protestoya müdahale ederek tüm protestocuları gözaltına aldı.

Şükran Günü'nün Anlamı

Her yıl Kasım ayının 4'üncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü, ABD'de geleneksel bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikler arasındadır. Bu yıl meydana gelen olay, kutlamaların yanı sıra sosyal ve politik mesajların da ortaya konmasına neden oldu.

