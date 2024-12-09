DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.942,43 0,12%
BITCOIN
3.472.359,16 -0,1%

New York'ta Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Coşkuyla Kutladı

New York'ta Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini kutladı ve coşkuyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 00:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 00:26
New York'ta Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Coşkuyla Kutladı

New York'ta Suriyelilerden Baas Rejimine Karşı Coşkulu Kutlama

ABD'nin New York kentinde, Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini büyük bir coşkuyla kutladı. Washington Square'de bir araya gelen topluluk, Suriye 'devrim bayrakları' taşıyarak destek verdikleri durumu içeren sloganlar attı.

Kutlama etkinliğinde yöresel şarkılar söyleyen ve dans eden Suriyeliler, rejimin çöküşünü sevinçle karşıladı. Bu coşkulu toplantı, Suriye'deki gelişmelere dair büyük bir umut ışığı olarak dikkat çekti.

Suriye'de Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım’da, rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Bu çatışmalar sonucunda, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi şehirlerde gruplar üstünlük sağlamıştı.

Bütün bu gelişmeler, 7 Aralık’ta başkent Şam’a giren grupların halk kitleleri tarafından desteklenmesiyle hızla gelişerek, rejimin kontrolü kaybetmesiyle son buldu. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu Türkiye sınırında, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç’te bulunan teröristlere yönelik harekete geçti.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Aralık 2024 Gündem Özeti: Bütçe Görüşmeleri ve Spor Müsabakaları
2
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'deki Asayiş Uygulamalarını Denetledi
3
Yunanistan, Suriye'deki Baas Rejiminin Devrilmesini Kutladı
4
Dışişleri Bakanı Fidan ve Lammy, Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü
5
Alaska'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
6
Ramiz Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Yeniden Seçildi
7
Japonya'da 45 Yıl Sonra Zehirli Yılanlara Karşı Kazanılan Zafer

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor