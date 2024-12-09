New York'ta Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Coşkuyla Kutladı

New York'ta Suriyelilerden Baas Rejimine Karşı Coşkulu Kutlama

ABD'nin New York kentinde, Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini büyük bir coşkuyla kutladı. Washington Square'de bir araya gelen topluluk, Suriye 'devrim bayrakları' taşıyarak destek verdikleri durumu içeren sloganlar attı.

Kutlama etkinliğinde yöresel şarkılar söyleyen ve dans eden Suriyeliler, rejimin çöküşünü sevinçle karşıladı. Bu coşkulu toplantı, Suriye'deki gelişmelere dair büyük bir umut ışığı olarak dikkat çekti.

Suriye'de Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım’da, rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Bu çatışmalar sonucunda, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi şehirlerde gruplar üstünlük sağlamıştı.

Bütün bu gelişmeler, 7 Aralık’ta başkent Şam’a giren grupların halk kitleleri tarafından desteklenmesiyle hızla gelişerek, rejimin kontrolü kaybetmesiyle son buldu. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esed başkentten kaçmak zorunda kaldı.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu Türkiye sınırında, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç’te bulunan teröristlere yönelik harekete geçti.