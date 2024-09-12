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New York'taki Brandeis Lisesi'nde Silahlı Saldırgan İhbarı Asılsız Çıktı

New York'taki Brandeis Lisesi'nde yapılan silahlı saldırgan ihbarı asılsız çıktı ve öğrenciler aileleriyle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 21:40
New York'taki Brandeis Lisesi'nde Silahlı Saldırgan İhbarı Asılsız Çıktı

Brandeis Lisesi'nde Asılsız İhbar

ABD'nin New York eyaletinde yer alan Brandeis Lisesi'nde silahlı saldırgan olduğu ihbarı yapıldı. Ancak, ihbarın asılsız olduğu kısa sürede anlaşıldı.

Olayın Gelişimi

Yerel saatle 09.40'ta, ismi açıklanmayan bir şahıs, okulda bir silahlı kişi bulunduğu yönünde bildirimde bulundu. Bu ihbar üzerine New York Polis Departmanı, derhal okula intikal etti.

Polis Müdahalesi ve Öğrencilerin Güvenliği

Polis ekipleri, Brandeis Lisesi'nde ayrıntılı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ailelerle Buluşma

İhbarın asılsız olduğu belirlendikten sonra, öğrenciler güvenli bir şekilde aileleriyle bir araya geldi. Olay sonrası yaşanan panik, kısa sürede yerini rahatlamaya bıraktı. Sonuç Olarak

Bu tür ihbarların ciddiyetle ele alınması gerektiği hatırlatılırken, öğrenci güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulandı. Böyle olayların tekrarlanmaması ve eğitimin aksatılmaması adına gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

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