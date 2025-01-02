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New York'taki Gece Kulübü Saldırısında 10 Yaralı

New York'taki gece kulübünde gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 08:54
New York'taki Gece Kulübü Saldırısında 10 Yaralı

New York'taki Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 10 Yaralı

ABD'nin New York eyaletinin Queens bölgesinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak düzenlenen soruşturmalar ise hızla devam ediyor.

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Öte yandan, New Orleans’ın Bourbon Caddesi'nde de yeni yılın ilk saatlerinde kalabalığın arasına dalan bir aracın sebep olduğu trajik bir olay yaşandı. Bu saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti ve en az 35 kişi yaralandı. Saldırgan, olay yerinde polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Amerikalı yetkililer, saldırganın Texas eyaletinden Shamsud Din Jabbar adıyla bilinen, 42 yaşındaki bir ABD vatandaşı ve eski asker olduğunu açıklamıştı.

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