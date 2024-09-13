New York'taki Müslüman Öğrenciler Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor

Yeni bir rapora göre, New York'taki Müslüman öğrencilerin çoğu akran zorbalığı nedeniyle endişe yaşıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:38
New York'taki Müslüman Öğrenciler Akran Zorbalığına Maruz Kalıyor

New York'taki Müslüman Öğrencilerin Zorbalık Sorunu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan yeni bir rapora göre, New York kentindeki 9-18 yaş arasındaki Müslüman öğrencilerin yaklaşık yüzde 60'ı inançları dolayısıyla akran zorbalığına maruz kaldıklarını düşünüyor.

Raporun Detayları

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi New York Ofisi tarafından yayınlanan "Okullarda Nefreti Hissetmek" başlıklı rapor, özellikle ilk, orta ve lise düzeyindeki Müslüman öğrencilerin yüzde 58,2'sinin dinleri sebebiyle akran zorbalığına uğradığını ortaya koyuyor.

Ayrıca başörtüsü takan kız öğrencilerin yüzde 44,7'sinin örtülerinden dolayı rahatsız edici deneyimlerle karşılaştığı belirlendi.

Yardım İstekleri ve Yetişkinlerin Rolü

Rapor ayrıca, Müslüman öğrencilerin yüzde 43'ünün zorbalık anında yardım talep etmediğini ve yüzde 74,6'sının yaşadıkları olayları okulda hiçbir yetişkine bildirmediğini gösteriyor.

Müslüman öğrencilerin yüzde 29'u, okulda görevli öğretmenler ve yöneticilerin Müslümanlara yönelik incitici hareketlerde bulunduklarını bildirirken, yüzde 79,4'ü bu tür davranışların rapor edilmediğini dile getirdi.

Veri Kaynağı

Rapor, yüzde 91,7'sinin devlet okullarından, yüzde 4,6'sının charter okullarından ve yüzde 3,8'inin İslami olmayan özel okullardan gelen 500 Müslüman öğrenciyle yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır.

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