New York'taki Türkevi Uluslararası Yemek Festivali'ne Ev Sahipliği Yaptı

Türkevi'nde Uluslararası Yemek Festivali Rüzgarı

New York'ta, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikler, Türkevi'nin kapılarını bir kez daha araladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Yemek Festivali, 15 ülkeden katılımcısıyla dikkat çekti.

Büyükelçi Yazal'dan Anlamlı Açıklama

Festivalin açılışında konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Yazal, bu etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu dile getirerek, kültürel etkileşimin önemine vurgu yaptı. Yabancı Konsoloslar Derneğinin bu yılki Dönem Başkanı, Malezya'nın New York Başkonsolosu Amir Farid Abu Hasan ise, "Ev sahipliğiniz ve emekleriniz, diplomasi ve kültürel etkileşimin sadece resmi toplantılarda değil, aynı zamanda masa etrafında da gerçekleştiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Renkli Performanslar ve Lezzetli İkramlar

Festival, New York'ta görev yapan başkonsoloslar, üst düzey yöneticiler, diplomatik misyon çalışanları ve çok sayıda konukla dolup taştı. Müzik dinletisi eşliğinde düzenlenen etkinlikte, Gürcistan, Endonezya, Sırbistan ve Tayland gibi ülkelerden sanatçılar geleneksel müzikleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Konuğun ziyafeti için ise Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edildi. Festival, farklı kültürlerin bir araya geldiği büyüleyici bir atmosfer sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.