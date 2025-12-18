New York’tan Türkiye’ye Dönen Kültür Varlıkları Anadolu'ya Teslim Edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, New York’taki eserlerin iadesinin sağlanarak Türkiye’ye getirildiğini ve eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy'un açıklaması

"Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York’tan Türkiye’ye uzanan yolculuğunu tamamladı. Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da yer aldığı bu eserler, ABD’deki Metropolitan Sanat Müzesi’nden iadesi sağlanarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edildi. Yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda, bu toprakların mirası olan eserleri anavatanına yeniden kavuşturmuş olduk. Kültürel mirasımızın korunması ve ait olduğu topraklara dönmesi için uluslararası iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öne çıkan eserler: Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi, Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserler ile Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başı.

İade ve teslim: Eserlerin iadesi ABD’deki Metropolitan Sanat Müzesi ile yürütülen süreç sonucunda sağlandı ve eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi ne teslim edildi. Bakan Ersoy, sürecin bilimsel ve hukuki çalışmalarla desteklendiğini vurguladı.

