DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.945,09 0,26%
BITCOIN
3.718.967,85 -1,1%

New York’tan Türkiye’ye Dönen Kültür Varlıkları Anadolu'ya Teslim Edildi

Boubon bronz imparator heykeli, Demosthenes portresi ve Urartu-Lidya eserleri Metropolitan Sanat Müzesi'nden iade edilerek Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:23
New York’tan Türkiye’ye Dönen Kültür Varlıkları Anadolu'ya Teslim Edildi

New York’tan Türkiye’ye Dönen Kültür Varlıkları Anadolu'ya Teslim Edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, New York’taki eserlerin iadesinin sağlanarak Türkiye’ye getirildiğini ve eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy'un açıklaması

"Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi ile Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserlerin de aralarında bulunduğu kültür varlıklarımız New York’tan Türkiye’ye uzanan yolculuğunu tamamladı. Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının da yer aldığı bu eserler, ABD’deki Metropolitan Sanat Müzesi’nden iadesi sağlanarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edildi. Yürütülen bilimsel ve hukuki çalışmalar sonucunda, bu toprakların mirası olan eserleri anavatanına yeniden kavuşturmuş olduk. Kültürel mirasımızın korunması ve ait olduğu topraklara dönmesi için uluslararası iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öne çıkan eserler: Boubon kökenli anıtsal bronz İmparator Heykeli, Roma dönemine ait Demosthenes portresi, Urartu ve Lidya uygarlıklarına ait eserler ile Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başı.

İade ve teslim: Eserlerin iadesi ABD’deki Metropolitan Sanat Müzesi ile yürütülen süreç sonucunda sağlandı ve eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesi ne teslim edildi. Bakan Ersoy, sürecin bilimsel ve hukuki çalışmalarla desteklendiğini vurguladı.

Bakan Ersoy: "Kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı"

Bakan Ersoy: "Kültür varlıklarımız New York'tan Türkiye'ye uzanan yolculuğunu tamamladı"

İLGİLİ HABERLER

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış