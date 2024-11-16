DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.131.530,39 0,39%

New York Times Binasında Filistin Destekçilerine Gözaltı Operasyonu

New York Times binasında Filistin'e destek veren protestocular gözaltına alındı. Protesto sırasında polis müdahale etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 15:51
New York Times Binasında Filistin Destekçilerine Gözaltı Operasyonu

New York Times Binasında Filistin Destekçileri Gözaltına Alındı

ABD'nin New York kentinde, New York Times (NYT) gazetesinin binasında Filistin'e destek için düzenlenen protestoda göstericiler gözaltına alındı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Manhattan bölgesindeki NYT binasında toplanan onlarca gösterici, Filistin'e destek amaçlı bir eylem yaptı. Protestoculardan bazıları, NYT'nin İsrail'in Gazze'deki eylemleri hakkında yaptığı haberleri eleştirerek "NYT yalancısın! Filistin'i sen ateşe verdin" yazılı dövizler açtı.

Dövizlerde, gazetenin adındaki "Times" kelimesinin üstü çizilerek yerine "savaş suçları" ibaresi yazıldığı dikkat çekti.

Protestoya müdahale eden polis, göstericileri yere sürükleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir kadın gösterici, "Özgür Filistin" sloganı atarken, başka bir kadın protestocu da omzunun incindiğini polise bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda yaklaşık 43 bin 799 Filistinli yaşamını yitirirken, bu sayı arasında 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın bulunuyor. Ayrıca, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de 455 Hafız İçin Büyülü İcazet Töreni
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi Yoluna Dönüş Forumunda Kayyumlara Karşı Çıkacaklarını Açıkladı
3
İsrail Hava Saldırısında 2'si Çocuk 13 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Tokat'ın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı ve Sis Etkisi
5
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
6
Tekirdağ'da Hemşire Begüm Tonguz'un Gizemli Ölümü
7
Ankara'da Toprak Kayması: 10 Katlı Bina Tahliye Edildi

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!