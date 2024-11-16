New York Times Binasında Filistin Destekçilerine Gözaltı Operasyonu

New York Times Binasında Filistin Destekçileri Gözaltına Alındı

ABD'nin New York kentinde, New York Times (NYT) gazetesinin binasında Filistin'e destek için düzenlenen protestoda göstericiler gözaltına alındı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Manhattan bölgesindeki NYT binasında toplanan onlarca gösterici, Filistin'e destek amaçlı bir eylem yaptı. Protestoculardan bazıları, NYT'nin İsrail'in Gazze'deki eylemleri hakkında yaptığı haberleri eleştirerek "NYT yalancısın! Filistin'i sen ateşe verdin" yazılı dövizler açtı.

Dövizlerde, gazetenin adındaki "Times" kelimesinin üstü çizilerek yerine "savaş suçları" ibaresi yazıldığı dikkat çekti.

Protestoya müdahale eden polis, göstericileri yere sürükleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınan bir kadın gösterici, "Özgür Filistin" sloganı atarken, başka bir kadın protestocu da omzunun incindiğini polise bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda yaklaşık 43 bin 799 Filistinli yaşamını yitirirken, bu sayı arasında 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın bulunuyor. Ayrıca, 103 bin 601 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.