Sabah saatlerinde ateşkesin bitmesi ve yeniden savaşın başlamasının ardından gündeme düşen haber dünya basınında şok etkisi yarattı. New York tarafından 40 sayfalık bir belge paylaşıldı. Paylaşılan belgeye göre İsrail Hamas'ın gerçekleştireceği saldırı planından saldırıdan bir yıldan fazla zamandır haberdar olduğu belirtiliyor. "Eriha Duvarı" kod adı ile paylaşılan belge dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

İsrail'e yönelik yapılan 11 Eylül saldırısı İsrail'in uğradıkları en ağır saldırı olarak kayıtlara geçmişti. Bu saldırı ile fitili alevlenen savaşta 6 günlük ateşkes arası verildi. Ateşkes süresinin bu sabah saatleri ile bittiği ve bölgede saldırının şiddetinin arttığı bilgileri gelmeye başladı.





İsrail'e karşı yapılan saldırının nasıl engel olunamadığına yönelik sorusu tüm dünya kamuoyu tarafından merak edilirken New York Times tarafından paylaşılan belge ile gündem bir anda değişti. Gündeme bomba gibi düşen belgede, çarpıcı detaylar yer alıyor.

İsrail Saldırı Planını Biliyordu

New York Times'ın haberine göre, Hamas'ın yapmayı planladığı saldırı İsrail tarafından çok önceden biliniyordu. Bir yıldan fazladır saldırı gerçekleşeceği ve savaş planı ayrıntılarının bilindiği belirtildi.

Habere göre, 40 sayfa olan belgede İsrailli yetkililer Filistin tarafından gerçekleştirilen saldırının ayrıntılı olarak özetlendiği belirtildi. Eriha Duvarı olarak kodlanan belge Hamas yetkililerinin İsrail askeri bilgilerine ulaşabileceğini gösteriyorken İsrailli yetililerin Hamas'ın bu kadar geniş çaplı saldırı yapamayacağı kararı vererek endişeleri reddettiği belirtiliyor.

Yapılan haberde, "NYT tarafından incelenen plan, saldırıyı ayrıntılı olarak ortaya koyuyor. İsrailli yetkililer belirli uyarıları görmezden geldi." ifadelerine yer verildi.





Dünya gündeminde bomba etkisi yaratan haberde, "Belge, saldırının başlangıcında roket yağmuru yapılması, insansız hava araçlarının sınır boyunca güvenlik kameralarını ve otomatik makineli tüfekleri etkisiz hale getirmesi ve silahlı kişilerin yamaç paraşütü, motosiklet ve benzeri araçlarla kitleler halinde İsrail'e akması çağrısında bulunuyordu. Bunların hepsi 7 Ekim'de gerçekleşti." denildi.

Geçmiş haftalarda İsrail'in Haaretz gazetesi olası bir Hamas saldırısı durumu ile ilgili İsrail askeri istihbaratının saldırısı hakkında detaylı bilgiye sahip olduğu vurgulanmıştı.

New York Times'ın yaptığı haber özellikle İsrail'de gündemde zirveye oturdu. Özellikle Times of İsrael, Haretz ve Jerusalem Post gibi merkezi İsrail olan gazetelerde habere geniş yer ayrıldı.