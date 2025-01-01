New York Times Meydanı'nda Yüz Binlerce Kişi Yeni Yılı Karşıladı

ABD'de yüz binlerce kişi, yeni yılı karşılama geleneği için New York Times Meydanı'nı tercih etti. Başta New Yorklular olmak üzere, farklı eyaletlerden ve yurt dışından gelen turistlerle dolup taşan meydan, sabah saatlerinden itibaren kutlama için hazırlandı.

New York Polis Teşkilatı (NPYD), güvenlik önlemleri kapsamında kutlama alanına gelenleri tek tek aradı. Şemsiye, sırt çantası, alkol ve büyük paketlerin alınmasına izin verilmezken, olası terör tehdidi için geniş güvenlik önlemleri uygulandı.

Yerel saatle 18.00'de başlayan kutlama programı, yoğun yağmura rağmen farklı sanatçıların konserleri, dans gruplarının performansları ve çeşitli eğlence etkinlikleriyle gece yarısına kadar sürdü.

Saatler 23.59'u gösterdiğinde, New York Belediye Başkanı Eric Adams, üzerinde 32 binden fazla LED ampul bulunan ve 3,6 metre çapında olan ışıklı kristal topun düğmesine bastı. Kristal küre, 21 metrelik bir direkten geri sayım ile aşağıya bırakıldı. Bu an, yeni yılın ilk dakikalarında binalardan bırakılan 1 tondan fazla konfeti ve piroteknik gösterilerle görsel bir şölene dönüştü.

Ayrıca, Özgürlük Heykeli gibi şehrin simgelerinde havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. New York'taki kutlamalar, ulusal kanallar ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı ve dünya genelinde yaklaşık 1 milyar kişi tarafından izlendi.

New York Times Meydanı'ndaki yeni yıl kutlamaları, 1904 yılından bu yana, 2. Dünya Savaşı ve Kovid-19 salgını dönemlerindeki kesintiler dışında her yıl halka açık bir şekilde düzenlenmektedir.