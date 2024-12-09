New York Türkevi'nde Şeb-i Arus Etkinlikleriyle Mevlana Anıldı

New York Türkevi'nde Sema Gösterisiyle Mevlana Celaleddin Rumi Anıldı

Yunus Emre Enstitüsü ABD şubesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı için Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında New York'un tarihi Türkevi'nde özel bir anma töreni düzenledi. Etkinlikte hat sergisi ve göz alıcı bir sema gösterisi yer aldı.

Önemli Konuklar ve Derin Anlamlar

Etkinlikte Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Uluslararası Mevlana Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gevher Çelebi, Japan Society Başkanı Joshua W. Walker, Yunus Emre Enstitüsü ABD Direktörü Gökhan Coşkun ve THY New York Müdürü Emre İsmailoğlu gibi önemli isimler hazır bulundu. Ayrıca, Mevlevi kültürüne ilgi duyan çok sayıda yerli ve yabancı konuk da etkinlikte yer aldı.

“Nefes, Aşk Yolu” Temasıyla Derin Mesajlar

“Nefes, Aşk Yolu” mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gevher Çelebi, Mevlana'nın Allah sevgisi üzerine derinleşerek, “Mevlana, Allah korkusunu bir ceza korkusu olarak değil, sevdiğini hayal kırıklığına uğratma veya üzme korkusu olarak tanımlıyor. Bu dünyada bildiğimiz tüm sevgiler, ister çocuklar, ister ebeveynler, ister eşler, ister hayvanlar olsun, Allah sevgisine giden köprülerdir.” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsü ABD Direktörü Gökhan Coşkun ise, “Bu etkinlik, Rumi'nin zamansız bilgeliğini hayata geçiriyor ve sanatın ve maneviyatın dönüştürücü gücüyle kültürler arasında bir köprü sunuyor.” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Kaligrafi Sergisi ve Sema Gösterisi

Konuşmaların ardından, tasavvuf musikisi eşliğinde gerçekleştirilen sema gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ziyaretçiler, “Aşkın Kanatları” isimli kaligrafi sergisini de gezme fırsatı buldu.

Kaligrafi sanatçısı Sanaz Alborzi, açılan hat sergisinde konuklara geleneksel kufi hatlarını modern sanatsal tekniklerle harmanlayarak sunduğu özel bir seçkiyle ilgi çekti.

Yunus Emre Enstitüsü ABD şubesi tarafından, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı nedeniyle (Şeb-i Arus) Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda hat sergisi ve sema gösterisinden oluşan anma töreni düzenlendi. Programda tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisi sunuldu.

Yunus Emre Enstitüsü ABD şubesi tarafından, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 751'inci yılı nedeniyle (Şeb-i Arus) Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda hat sergisi ve sema gösterisinden oluşan anma töreni düzenlendi. Programda tasavvuf musikisi eşliğinde sema gösterisi sunuldu.