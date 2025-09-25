Newsom: Trump'ın 'iklim sahtekarlığı' açıklaması utanç verici

California Valisi Gavin Newsom, Trump'ın BM'deki iklim açıklamalarını 'utanç verici' olarak nitelendirip eyaletteki yıkıcı iklim etkilerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 12:27
Newsom: Trump'ın 'iklim sahtekarlığı' açıklaması utanç verici

Newsom'tan Trump'ın iklim açıklamalarına sert tepki

California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki iklim değişikliğini "sahtekarlık" olarak nitelendiren sözlerine tepki gösterdi.

New York Times gazetesinin düzenlediği "Climate Forward" etkinliğinde konuşan Newsom, Trump'ın açıklamalarına ilişkin olarak "Ne biçim rezalet. Düpedüz sahtekarlık. Ne kadar utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Newsom, iklim değişikliğinin California'da yıkıcı etkiler bıraktığını, eyalette bazı geleneklerin ve yerleşim alanlarının bunun sonucunda tamamen yok olduğunu vurguladı.

İklim konusunun siyaset üstü olduğunu ve bilime dayanarak ele alınması gerektiğini belirten Newsom, "Cumhuriyetçi ya da Demokrat bir termometre yoktur. Gerçek yalnızca gerçektir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın söylemi ve eleştiriler

ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'ndaki hitabında iklim değişikliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, küresel ısınmanın adeta "sahtekarlığa" dönüştüğünü savunmuştu.

Trump, çevrecilerin aşırı eylemlerinin ülke politikalarına zarar verdiğini iddia ederek "Bu yeşil aldatmacadan kurtulmazsanız ülkeniz çökecek." ifadelerini kullanmıştı.

Newsom-Trump "çekişmesi"

California Valisi Newsom, Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden bu yana federal yönetimin politikalarını sık sık eleştiren isimlerin başında geliyor. Basında ve Demokrat Parti çevrelerinde 2028'deki başkanlık seçimlerinde olası adaylardan biri olarak gösterilen Newsom, özellikle göçmenlik ve iklim politikaları üzerinden Trump yönetimini hedef alıyor.

Newsom, Trump yönetiminin politikalarını "otoriter hükümetin otoriter eylemleri" olarak nitelendirirken, ağustos ayında yaptığı açıklamada da Trump'ın görev süresi dolduğunda iktidarı bırakmak istemeyeceğini öne sürmüştü.

