Nezir Derneği 2024'te 333 Milyon Lira Yardım Dağıttı

Nezir Derneği 2024'te Önemli Yardım Hacmine Ulaştı

Nezir Derneği, 2024 yılı itibarıyla 333 milyon liralık yardım hacmine ulaştığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl, yardım çalışmalarını hızlandırdıktan sonra bu önemli başarıyı elde eden dernek, hummalı bir çalışma ile ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

Ulusal ve Uluslararası Yardım Ağı

Ağustos 2023'te kurulan Nezir Derneği, 81 ildeki temsilcilik ağı ve yurtdışında geliştirdiği güçlü ilişkilerle yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanına yardım gönderiyor. Bu kapsamda, 2024'te yardım çalışmalarını artıran dernek, 333 milyon liralık yardım hacmine ulaştı.

AFAD Koordinasyonunda Yardım Faaliyetleri

Dernek, AFAD koordinasyonunda düzenlenen iyilik trenleri ve gemileriyle 212 bin gıda kolisini, başta Gazze olmak üzere Afganistan, Somali, Sudan, Lübnan ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu yardımlar sayesinde toplamda 1 milyon 62 bin kişi faydalandı.

Temiz Su ve Kurban Faaliyetleri

Nezir Derneği, üç ülkede 53 su kuyusu açarak 36 bin 497 kişinin temiz suya erişimini sağladı. Gelecek dönemde daha fazla insana ulaşabilmek için su kuyusu projelerini genişletmeyi planlıyor. Ayrıca, 2024 yılında toplamda 47 bin 203 hisse kurban kesimi gerçekleştirilerek 792 bin 303 kişiye kurban eti ulaştırıldı. 2025'te ise kurban kesimi yapacağı ülke sayısını 12'ye, kurban hisse sayısını ise 60 bine çıkarmayı hedefliyor.

Sosyal Yardım ve Eğitim Destekleri

Geçen yıl Gazze'de yapılan yardımlar kapsamında 178 bin kişiye gıda kolisi dağıtılırken, Ramazan ayında toplamda 60 bin kişiye iftarlık ve 2 bin 413 kişiye fitre yardımı yapıldı. Ayrıca, eğitime destek amacıyla 411 öğrenciye burs sağlandı ve toplamda 8 milyon 394 bin lira yardımda bulunuldu.

Nezir Derneği, yardımlarını artırarak daha fazla insana ulaşmayı ve topluma katkı sağlamayı sürdürecek.

Geçen yıl yardım çalışmalarına hız veren Nezir Derneği, 333 milyon liralık yardım hacmine ulaştığını duyurdu.