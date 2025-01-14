Nezir Derneği 2024'te 333 Milyon Lira Yardım Dağıttı

Nezir Derneği, 2024'te yaptıkları yardımlarla 333 milyon lira hacme ulaştı ve dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine destek sunmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:50
Nezir Derneği 2024'te 333 Milyon Lira Yardım Dağıttı

Nezir Derneği 2024'te Önemli Yardım Hacmine Ulaştı

Nezir Derneği, 2024 yılı itibarıyla 333 milyon liralık yardım hacmine ulaştığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl, yardım çalışmalarını hızlandırdıktan sonra bu önemli başarıyı elde eden dernek, hummalı bir çalışma ile ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

Ulusal ve Uluslararası Yardım Ağı

Ağustos 2023'te kurulan Nezir Derneği, 81 ildeki temsilcilik ağı ve yurtdışında geliştirdiği güçlü ilişkilerle yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın yanı sıra dünyanın dört bir yanına yardım gönderiyor. Bu kapsamda, 2024'te yardım çalışmalarını artıran dernek, 333 milyon liralık yardım hacmine ulaştı.

AFAD Koordinasyonunda Yardım Faaliyetleri

Dernek, AFAD koordinasyonunda düzenlenen iyilik trenleri ve gemileriyle 212 bin gıda kolisini, başta Gazze olmak üzere Afganistan, Somali, Sudan, Lübnan ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Bu yardımlar sayesinde toplamda 1 milyon 62 bin kişi faydalandı.

Temiz Su ve Kurban Faaliyetleri

Nezir Derneği, üç ülkede 53 su kuyusu açarak 36 bin 497 kişinin temiz suya erişimini sağladı. Gelecek dönemde daha fazla insana ulaşabilmek için su kuyusu projelerini genişletmeyi planlıyor. Ayrıca, 2024 yılında toplamda 47 bin 203 hisse kurban kesimi gerçekleştirilerek 792 bin 303 kişiye kurban eti ulaştırıldı. 2025'te ise kurban kesimi yapacağı ülke sayısını 12'ye, kurban hisse sayısını ise 60 bine çıkarmayı hedefliyor.

Sosyal Yardım ve Eğitim Destekleri

Geçen yıl Gazze'de yapılan yardımlar kapsamında 178 bin kişiye gıda kolisi dağıtılırken, Ramazan ayında toplamda 60 bin kişiye iftarlık ve 2 bin 413 kişiye fitre yardımı yapıldı. Ayrıca, eğitime destek amacıyla 411 öğrenciye burs sağlandı ve toplamda 8 milyon 394 bin lira yardımda bulunuldu.

Nezir Derneği, yardımlarını artırarak daha fazla insana ulaşmayı ve topluma katkı sağlamayı sürdürecek.

Geçen yıl yardım çalışmalarına hız veren Nezir Derneği, 333 milyon liralık yardım hacmine...

Geçen yıl yardım çalışmalarına hız veren Nezir Derneği, 333 milyon liralık yardım hacmine ulaştığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Doğum Oranları İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Düşük Seviyede
2
Türk Savunma Sanayi, ALTAY Tanklarıyla Yeni Bir Dönüm Noktasında
3
Bursa'da Kardeşini Silahla Rehin Alan Cengiz B. Tutuklandı
4
Burdur'da Öğrencilerin Jandarmaya Sevgi Dolu Notu Duygulandırdı
5
'Yüksek Karlı Gizli Fon' Dolandırıcılığı Davasında İddianame Yeniden Şekillendi
6
Muş'ta Kadınlar Tandırda Ekmeğiyle Oyuncu Oldu: AA'nın Yılın Karelerinde
7
Şırnak'ta Şehit Bebek ve Çocuk Anısına Kütüphane Açıldı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!