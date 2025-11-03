Nezir Derneği'nden Ekimde Filistin, Afrika ve Yurt İçine Kapsamlı Yardım

Nezir Derneği'nden Ekim Ayında Geniş Kapsamlı Yardım Hareketi

Nezir Derneği, ekim ayında Filistin, bazı Afrika ülkeleri ve yurt içindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yoğun bir yardım programı yürüttü. Dernek, nakdi destek ve ayni yardımın yanı sıra gıda kolisi, kurban, ekmek ve sıcak yemek desteği sağladı.

Filistin ve Gazze'ye Yardımlar

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekim ayı boyunca AFAD koordinasyonunda 5 milyon 140 bin lira değerinde hazır konserve gıda kumanyası Filistin halkına ulaştırıldı. Ayrıca Gazze'de su, ekmek ve sıcak yemek dağıtımı yapılarak bu çalışmalarla toplam 135 bin kişi'ye yardım edildi.

Yurt İçi Destekler

Derneğin yurt içindeki ayni yardımlarından 4 bin 50 kişi faydalandı. Nakdi yardımlar ise 3 bin 785 kişiye ulaştırıldı. Yurt içinde 14 hisse büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran dernek, ayrıca 418 aileye gıda kumanyası dağıtımı yaptı.

Afrika'daki Çalışmalar

Afrika'daki faaliyetlerini de sürdüren Nezir Derneği, Çad'da 20 su kuyusu açarak yaklaşık 6 bin 410 kişinin temiz suya ulaşmasını sağladı. Togo'da 75 ve Benin'de 75 hisse kurban kesimi gerçekleştirildi; bu bağışlardan toplam 3 bin 600 aile faydalandı.

Yetim Hamiliği Projesi

Dernek, yürüttüğü Yetim Hamiliği Projesi ile 11 ülkede 2 bin 303 yetime düzenli destek sağlıyor.

