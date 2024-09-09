NG Afyon MotoFest, Sıla'nın Unutulmaz Konseriyle Tamamlandı

NG Afyon MotoFest’in Son Gününde Sıla Sahne Aldı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen NG Afyon MotoFest, bu yıl da etkinliklerle dolu bir program sonrası, ünlü sanatçı Sıla'nın konseriyle幕 sona erdi. Festivalin final gününde, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde binlerce hayranı bir araya geldi.

Konser Atmosferi Büyüleyiciydi

Sıla, konser alanını dolduran kalabalığa sevgili şarkılarını seslendirdi ve dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Hayranları, Sıla'nın performansına eşlik ederek zaman zaman onu coşkuyla desteklediler.

Başkan Köksal'dan Kutlama

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, etkinliğin sonunda Sıla’ya çiçek takdim ederek, bu tür organizasyonların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini müjdeledi.

Sıla’nın Duyguları

Konser öncesi gazetecilere bir açıklama yapan Sıla, MotoFest’in kapanış konserini vermenin kendisine nasip olduğunu belirtti. Sanatçı, ayrıca Afyonkarahisar'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, etkinliğe katılan tüm hayranlarına teşekkür etti.