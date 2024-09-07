NG Afyon MotoFest'te Müzik Rüzgarı Esti

NG Afyon MotoFest'te Coşku Doruğa Ulaştı

Afyonkarahisar'da, bu yıl büyük bir heyecanla düzenlenen NG Afyon MotoFest, ziyaretçileri müzikle buluşturdu. Festivalin dördüncü gününde, ünlü sanatçılar Gökhan Güney ve Sefo sahne aldı.

Unutulmaz Performanslar

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, Güney ve Sefo, hayranlarının favori şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan binlerce kişi, sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti, festival alanında müzik dolu anlar yaşandı.

Özel Hediye ve Duygusal Anlar

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, sanatçı Gökhan Güney'e özel bir hediye takdim etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, sanatçı Sefo'ya ise Türk ve Filistin bayrağının bulunduğu bir atkı hediye etti.

Sefo'dan Duygusal Mesaj

Atkı hediyesi sonrası duygularını paylaşan Sefo, "Çocuklar ölmesin, şehirler bombalanmasın" ifadelerini kullandı. Bu sözler, etkinlikte katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.