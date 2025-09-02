DOLAR
NHK'nin eski çalışanına Senkaku açıklaması nedeniyle 11 milyon yen tazminat

NHK'nin eski Çinli çalışanı, Senkaku Adaları'nı Çin toprağı olarak nitelendirdiği için Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından 11 milyon yen tazminata çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:35
NHK'nin eski çalışanına Senkaku açıklaması nedeniyle 11 milyon yen tazminat

Japonya'da devlet televizyonu NHK'nin eski Çinli çalışanı, tartışmalı Senkaku Adalarını "Çin toprağı" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından 11 milyon yen (75 bin dolar) tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Mahkeme kararı

NHK'nin haberine göre, mahkeme heyeti başkanı Adaçi Kenta, duruşmada davalının açıklamasının "kamuoyunun NHK'de yayımlanan içeriklerin nesnelliği ve doğruluğuna güvenini ciddi şekilde zedelediğini" belirtti. Kararda, çalışanın Senkaku Adaları'nı 'Çin toprağı olarak tanıtması ve hazırlanmış senaryodan sapması' gerekçe gösterildi.

Olay

Olay, 19 Ağustos 2024 tarihinde, başkent Tokyo'da yayımlanan ve Yasukuni Tapınağına ilişkin haber sunumunun canlı radyo yayınında yaşandı. İsmi paylaşılmayan Çin vatandaşı, hazırlanan metnin dışına çıkarak adaların Çin'e ait olduğunu savundu ve Nanjing katliamı'nın unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

NHK'ye bağlı şirkette sözleşmeli çalışan bu kişinin sözleşmesi, yayın sonrası 21 Ağustos 2024 tarihinde feshedilmişti. Mahkeme, söz konusu açıklamalar nedeniyle davalının 11 milyon yen (75 bin dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Tartışmalı adalar

Senkaku (Çin'de Diaoyü) olarak da anılan takımadalar, Doğu Çin Denizi'nde yer alıyor. Bölge, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor; mülkiyeti Japonya'da bulunurken Çin'in hak iddiaları nedeniyle uzun süredir egemenlik tartışmalarına konu oluyor. Adalarda sürekli bir yerleşim bulunmuyor.

