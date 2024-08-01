Nicolas Maduro, Caracas'ta Polislerle Bir Araya Gelerek Destek Verdi

Nicolas Maduro'dan Polislerle Anlamlı Buluşma

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta caddelerde nöbet tutan çevik kuvvet polisleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Ülkede gelişen protesto olayları nedeniyle güvenlik önlemlerini artıran polisler, Maduro’nun beklenmedik ziyaretine hazırlıksız yakalandı.

Gösterilere İlişkin Bilgi Aldı

Gösteri alanlarındaki durumu değerlendirmek amacıyla polislerden bilgi alan Maduro, bir polisin "Biraz evvel şurada bir provokatörü yakaladık, maksadının ne olduğunu öğrenmelerini sağladık başkanım" demesi üzerine yanıt verdi. Maduro, "Bu bölgede şiddet olayları yaşandı, yakaladıklarınız suçlu kişilerdir. Ülkede şu ana kadar 1200'den fazla suçlu yakalandı. Şuradaki bir kamu hastanesini ateşe verdiler. Bu durum barışçıl protesto olarak değerlendirilemez. Hastane yakmak terörizmdir. Hepinizle gurur duyuyorum ve her zaman arkanızdayım. Yaşasın ulusal polisimiz!" ifadelerini kullandı.

Polislerden Destek Mesajı

Polisler de Devlet Başkanı Maduro'ya "Yaşasın Devlet Başkanımız!" şeklinde yanıt vererek desteklerini ilettiler. Maduro, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Son Gelişmeler ve Seçimler

Venezuela'da 28 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 oy oranıyla üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ancak seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu iddia etti. Protestolar sırasında güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda, bir askerin de aralarında bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.