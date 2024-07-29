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Nicolas Maduro, Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimini Kazandı

Venezuela'da yapılan devlet başkanlığı seçiminde Nicolas Maduro, %51,20 oy alarak yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 07:36
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 07:36
Nicolas Maduro, Venezuela'da Devlet Başkanlığı Seçimini Kazandı

Venezuela'da Seçim Sonuçları Açıklandı

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde mevcut başkan Nicolas Maduro'nun galip geldiğini açıkladı. Amoroso, sandıkların %80'inin açıldığını belirterek, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriótico) adayı Maduro'nun 10 aday arasında en yüksek oyu aldığını bildirdi.

Seçim Sonuçları ve Katılım Oranı

İlk verilere göre, Maduro %51,20 oranında oy alarak üçüncü kez devlet başkanı olmayı başardı. Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise %44,20 ile ikinci sırada yer aldı. Seçimlerde katılım oranı ise %59 olarak kaydedildi.

Gelecek Adımlar

CNE Başkanı Amoroso, tüm adaylara ilişkin detayların ilerleyen saatlerde CNE'nin web sitesinde tablolar halinde yayımlanacağını duyurdu. Seçim zaferi elde eden Nicolas Maduro, 10 Ocak 2025 tarihinde ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

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