Niğde Arıcılık Kursu: Sürdürülebilir Üretim ve Yeni Gelir Kaynağı

Niğde'de Arıcılık Kursu ile sürdürülebilir üretim hedefleniyor

Doğa ile uyumlu üretim, mesleki beceri ve gelir imkanı

Niğde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Arıcılık Kursu, doğayla uyumlu üretimi teşvik ederken kursiyerlere hem mesleki beceri kazandırmayı hem de yeni bir gelir kaynağı oluşturmayı amaçlıyor.

Kursa katılanlar, öğrendikleri bilgilerle hem doğaya fayda sağlayacak hem de kendi geçimlerine katkı sunacak. Kurs kapsamında verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle katılımcıların arı yetiştiriciliği, bal üretimi ve sürdürülebilir üretim konularında bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, arıcılığın yalnızca bal üretimiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda doğanın ekolojik dengesinin korunmasına katkı sağlayan önemli bir faaliyet olduğunu belirtti. Çetin, Halk Eğitimi Merkezi olarak her bireye öğrenme fırsatı sunmayı, üretim bilincini artırmayı ve doğayla uyum içinde yaşamayı teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.

