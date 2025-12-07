Niğde D-750'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Niğde Bor'da D-750 karayolunda gece yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücü S.B. direksiyon hakimiyetini kaybetti; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:04
Olay yeri ve zaman

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli köyü mevkiinde, gece saatlerinde D-750 (Niğde-Ulukışla) karayolunda trafik kazası meydana geldi.

Kaza ve müdahale

Sürücü S.B. (34) idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.E. (36) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü S.B. (34) ile yolcular S.A. (36) ve K.K. (42) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

