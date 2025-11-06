Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor'da yaptıkları operasyonda 2 litre rakı ve 320 litre şarap dahil toplam 322 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:02
Bor'da düzenlenen operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, 322 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, sahte ve kaçak alkol üretimiyle mücadele kapsamında Bor ilçesinde, iki şüpheliye ait ikametlerde arama gerçekleştirdi. Aramalarda 2 litre el yapımı rakı ve 320 litre el yapımı şarap bulundu.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan kaçak alkol üretimi ve satışına karşı denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği bildirildi.

