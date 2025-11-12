Niğde'de 6. katta yangın paniği: Fettahlar Apartmanı boşaltıldı

Niğde'de Fettahlar Apartmanı 6. katında çıkan salon yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; yaralanma yok, evde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 21:46
Niğde'de bir apartmanın 6. katında yangın çıktı. Olay, saat 20.30'da İnönü Mahallesi Ulubey Sokak'ta bulunan Fettahlar Apartmanı'nın 6. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin salon kısmında yangın başladı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında apartman güvenlik amacıyla boşaltılırken, çevrede de tedbir amaçlı güvenlik önlemleri alındı.

Şans eseri yaralanan olmadı, ancak yangın sonucu dairenin salon kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

