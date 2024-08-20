Niğde'de 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Niğde'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Niğde'de, güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimler sonucu toplamda 8 düzensiz göçmen yakalandı. Konuyla ilgili olarak Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 5 Özbekistan, 2 Azerbaycan ve 1 Pakistan uyruklu göçmenin tespit edildiği bildirildi.

Göçmenlerin Durumu

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemler için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bu tür denetimlerin, bölgede düzensiz göçmen akışını kontrol altına almak amacıyla devam edeceği belirtildi.

Yetkililerden Açıklama: Niğde Valiliği, bu tür uygulamaların güvenlik ve asayiş açısından önem taşıdığını vurguladı. Düzensiz göçün önlenmesi için tüm önlemlerin alınmaya devam edileceği ifade edildi.