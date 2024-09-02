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Niğde'de Baraj Gölünde Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesinde bir baba ve 4 yaşındaki kızı baraj gölünde cansız olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:22
Niğde'de Baraj Gölünde Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Trajik Olay Niğde'de Gerçekleşti

Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Bahçeli Barajı'nda, su yüzeyinde hareketsiz olarak iki kişinin cesedi bulundu. Olay anında, bölgedeki sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri hemen harekete geçti.

Kimlikler Belirlendi

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine gelen AFAD'ın su altı arama kurtarma ekibi, göletin kenarındaki iki cansız bedeni kıyıya çıkardı. Yapılan kimlik tespitinde cesetlerin 38 yaşındaki Ümit Arslan ve 4 yaşındaki kızı Fatma Hira Arslan'a ait olduğu belirlendi. Baba ve kızının cenazeleri, detaylı inceleme için morga kaldırıldı.

Olayın Ardındaki Sebepler

Olay yerinde bulunan bir otomobilin de Ümit Arslan'a ait olduğu tespit edildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, çobanın sabah saat 11.00'de gölette iki kişinin olduğunu bildirerek, acil ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Vali Çelik’in vurguları

Çelik, "İlk olarak çocuğun ardından babanın çıkarıldığı bilgisini aldık. Serinlemek amacıyla göletlere girmenin tehlikeli olabileceğini hatırlatmak istiyorum. Göletlerin dibinde balçık oluşabiliyor ve bu durum insanları dibe çekebilir. Olayın detaylarına dair kesin bir bilgi yok, çocuk düştü mü ya da babası kurtarmak için mi girdi bilemiyoruz. Tüm vatandaşlarıma başsağlığı diliyor, bu trajik olaydan ders çıkarmalarını tavsiye ediyorum," dedi.

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