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Niğde'de Çocuklardan Filistin'e Destek Gösterisi

Niğde'de çocuklar, Filistin'deki saldırıları protesto etmek için toplandı ve destek mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:26
Niğde'de Çocuklardan Filistin'e Destek Gösterisi

Niğde'de Çocukların Filistin'e Destek Eylemi

Niğde ili, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, İsrail'in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara karşı güçlü bir protesto düzenledi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'nın öncülüğünde gerçekleşen eylemde, renkli Filistin bayrakları taşındı ve etkileyici sloganlar atıldı.

Yağız Eren Kumak’tan Duygusal Açıklama

Etkinlikte konuşma yapan 5 Şubat Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Yağız Eren Kumak, Filistin’deki kayıplarla ilgili çarpıcı istatistikler vererek, "7 Ekim’den bu yana Filistin’de 50 bin şehit verildi ve bunların 16 bini çocuk"

"Bizler burada oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için toplandık. Bizim ellerimiz kalem ve kitap tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne ve babasına ait parçaları tutmasın diye buradayız. Gazzeli çocukların, Türkiye'deki anneleri ve babaları onları desteklesin istiyoruz. Bugün buradan haykırıyoruz ki, çocuklar bu durumu farkında, zafer yakında!"

Dua ve Anma

Yağız’ın konuşmasının ardından, çocuklar meydana ayakkabılar bırakarak simbiyotik bir anlam yükledikleri dua ettiler. Eylem, barış ve kardeşlik mesajları ile sonlandı.

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik...

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik...

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik...

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik...

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

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