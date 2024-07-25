Niğde'de Çocuklardan Filistin'e Destek Gösterisi

"Bizler burada oyun oynamak için değil, oyunu bozmak için toplandık. Bizim ellerimiz kalem ve kitap tutarken, Gazzeli çocukların elleri anne ve babasına ait parçaları tutmasın diye buradayız. Gazzeli çocukların, Türkiye'deki anneleri ve babaları onları desteklesin istiyoruz. Bugün buradan haykırıyoruz ki, çocuklar bu durumu farkında, zafer yakında!"

Dua ve Anma

Yağız’ın konuşmasının ardından, çocuklar meydana ayakkabılar bırakarak simbiyotik bir anlam yükledikleri dua ettiler. Eylem, barış ve kardeşlik mesajları ile sonlandı.

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Niğde'de çocuklar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Filistin bayraklarıyla slogan atarak, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.