Niğde'de dağcılar Cumhuriyet'in 102. yılında Emler Zirvesi'ne tırmandı

Niğde'de 102 dağcı, Cumhuriyet'in 102. yılı için Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı; Niğde Valisi Cahit Çelik de etkinliğe katıldı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 20:51
Niğde'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla dağcılar, Aladağlar'daki Emler Zirvesi'ne tırmandı.

Sokullupınar Kamp Alanı'na farklı illerden gelip kamp kuran 102 dağcı, sabah 04.00'te tırmanışa geçerek, öğle vakti Emler Zirvesi'ne ulaştı.

Niğde Valisi Cahit Çelik de dağcılara eşlik ederek Emler Zirvesi'ne tırmandı.

Zirvede dağcılar Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Zirvede bir süre dinlenen dağcılar, ardından kamp alanına döndü.

