Niğde'de Doğalgaz Patlaması: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Olay, saat 10.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Şehit Salim Erten Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, mutfakta yaşanan doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri olay yerine sevk edildi.

Patlama sırasında mutfakta bulunan C.C. hafif şekilde yaralandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Patlamanın yaşandığı dairede ve apartmanın dış cephesinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

