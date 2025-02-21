Niğde'de Drift Yapan Sürücülere 144 Bin Lira Ceza

Niğde'de drift yapan 3 sürücüye toplam 144 bin 503 lira ceza uygulandı. Bir araç trafikten men edildi, iki sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:01
Niğde'de Drift Yapan Sürücülere 144 Bin Lira Ceza

Niğde'de Drift Ceza Rekoru

Niğde'de polis ekipleri, yasadışı drift yapan 3 sürücüye toplamda 144 bin 503 lira ceza uyguladı. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kale Mahallesi'nde drift yapan 3 aracı tespit etti.

Cezalar ve Uygulanan İşlemler

Drift yapan sürücülere toplamda kesilen ceza 144 bin 503 lira olurken, bir aracın trafikten men edilmesi gibi sert tedbirler de alındı. Ayrıca, 2 sürücünün ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Bu tür denetimlerin, trafikte güvenliğin artırılması amacıyla devam edeceği vurgulandı.

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