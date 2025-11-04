Niğde'de Fidan Dikimi: 'Yeşil Vatan’a Nefes, Geleceğe Umut' Etkinliği

Niğde Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde düzenlenen fidan dikme etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler 'Yeşil Vatan’a Nefes, Geleceğe Umut' sloganıyla fidan dikti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:15
Etkinlik Detayları

Niğde Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde; Kemal Aydoğan İlkokulu ve Ali Ulvi Arıkan Ortaokulu iş birliğiyle düzenlenen fidan dikme etkinliği, çevre bilincini artırmak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftcibaşı ile İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de katıldı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırlanan alanda fidanları toprakla buluşturdu.

"Yeşil Vatan’a Nefes, Geleceğe Umut" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Niğde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yapılan açıklamada; etkinliğin çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak açısından büyük önem taşıdığı, öğrencilere doğayla iç içe bir deneyim sunduğu ve fidan dikimi sırasında hem çevre koruma bilinci hem de paylaşma ve sorumluluk duygusunun pekiştirildiği ifade edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftcibaşı etkinlikle ilgili, "Bugün dikilen her fidan, geleceğimiz için atılmış bir umuttur. Bu etkinlik, çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlıyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ise, "Bir fidan, bir nefes; bir nefes, bir gelecek’ anlayışıyla düzenlenen bu anlamlı etkinliğin öğrencilerde doğa sevgisi ve çevre farkındalığını güçlendirdiğini söyledi.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi, etkinliğe destek veren tüm kurumlara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek, "Yeşil Vatan’a nefes, geleceğe umut olma yolunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

