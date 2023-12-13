Niğde'de gazoz fabrikasında facia: 2 ölü, 3 yaralı

Olay, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir gazoz fabrikasında dün saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Fabrikada çalışan Faruk Sert (35), Ufuk Kılıçarslan (29), B.Ş. (46), Durmuş Cebenay (43) ve O.B. (53), su kazanını temizlemek için içeri girdi. İşçiler, temizlik sırasında kullandıkları kimyasal maddelerin reaksiyona girerek gaz oluşturduğunu fark etmeden zehirlendi.

Durumu fark eden diğer çalışanlar, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, işçilerden Faruk Sert ve Ufuk Kılıçarslan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Diğer 3 işçi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Durmuş Cebenay'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

Olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yetkililerden bilgi aldı. Vali Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazan temizliği yapan 2 işçinin ve onlara yardıma giden 3 işçinin kimyasal gazdan etkilendiklerini söyledi.

Çelik, 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü, 2 işçinin ise ayakta tedavi edildiğini belirtti.

Çelik, işçilerin yakınlarına başsağlığı diledi ve "Üzüntü verici bir olay, inşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Yaptıkları bir kazan temizliği ancak kazan temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmışlar. Kazan da su kazanı, normalde fabrika içinde kullanılan bir kazan değil. Adli tahkikat devam ediyor. Bir vatandaşımızın hayati tehlikesi var." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili Başsavcılığımızca taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Olayda kusuru bulunan kişi ve kişilerin araştırıldığı, ölü muayene ve otopsi işlemlerinin devam ettiği soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.