Niğde'de Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Niğde'de Genç Boğuldu

Niğde'nin Ulukışla ilçesi, Darboğaz köyündeki Karagöl'de üzücü bir olay yaşandı. 24 yaşındaki genç, yüzmek için göle girdiğinde boğulma tehlikesi geçirdi.

Olayın Gelişimi

Arkadaşları tarafından kıyıya çıkarılan Ali Kuzum, hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ulukışla Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Kuzum kurtarılamadı.

Bu acı kayıp, bölgede büyük bir üzüntü yarattı ve su güvenliği konusunda bir kez daha hatırlatmalar yapılmasının önemini gündeme taşıdı.