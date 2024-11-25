Niğde'de İki Kişinin Ölümünde İki Zanlı Tutuklandı

Niğde'de Korkunç Cinayet: İki Zanlı Tutuklandı

Niğde'nin Bor ilçesinde, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen bir cinayet olayı sonrasında, iki zanlı tutuklandı. Olayın ardından yapılan açıklamalara göre, TOKİ Mahallesi'nde R.Ö. ve H.Y.'nin cansız bedenleri bulundu.

Valilik açıklamasında, Bor Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda S.H. ve eşi F.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin yer gösterme işlemi esnasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir kurusıkıdan bozma silah, iki bıçak ve kelepçe gömülü vaziyette bulundu.

Gözaltındaki zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakimlik önüne çıkarıldı ve tutuklandı.

Olayda yaşamını yitiren R.Ö. (40) evli ve üç çocuk babası, H.Y. (48) ise evli ve dört çocuk annesi idi. Her ikisi de yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan bireyler olarak biliniyordu. Otopsi sonuçlarına göre, H.Y.'nin darbedildiği ve boğulmuş olduğu, R.Ö.'nün ise tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Niğde'nin Bor ilçesinde, 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde'nin Bor ilçesinde, 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.