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Niğde'de İşyurtları Satış Mağazası Hizmete Girdi

Niğde Adliyesi'nde cezaevi üretimlerinin satıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı, ürünler uygun fiyatlarla sunuluyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:15
Niğde'de İşyurtları Satış Mağazası Hizmete Girdi

Niğde Adliyesi'nde İşyurtları Satış Mağazası Açıldı

Niğde Adliyesi, cezaevlerinde üretilen ürünlerin halkla buluşturulması amacıyla yeni bir İşyurtları Satış Mağazası'na ev sahipliği yapmaya başladı. Vali Cahit Çelik, mağazanın açılışında yaptığı konuşmada, İşyurtları Kurumu'nun önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Hükümlülerin Rehabilitasyonu İçin Önemli Adım

Vali Çelik, Niğde'deki işyurtlarında hayvancılık, tarım ve mobilya sektöründe ciddi üretim yapıldığını belirterek, bu süreçlerin hükümlülerin topluma kazandırılması için kritik olduğunu ifade etti. “Ekonomik durumu iyi olan bireyler, suça daha az meyilli olurlar. Bu nedenle hükümlülerin rehabilitasyonu büyük bir önem taşıyor” dedi.

Halkın Beğenisine Sunulan Ürünler

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, satışa sunulan ürünlerin sağlık koşulları ve kalite standartları gözetilerek üretildiğini belirtti. “Hükümlülerimiz çalıştıkları süre boyunca hem ücret almakta hem de mesleki belge sahibi olmaktadırlar.” diye ekledi.

Mağazada Neler Var?

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, mağazada gıda, et ve süt ürünleri ile tekstil gibi birçok farklı kategoride ürünlerin bulunacağı bilgisini paylaştı. Açılış töreninin ardından dualar edilerek kurdele kesimi yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra mağazayı gezerek alışveriş yaptılar.

İşyurtları Satış Mağazası, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerinden gelen et, süt ürünleri, giyim, kozmetik ve dekoratif ev eşyaları gibi birçok ürün sunarak vatandaşa ekonomik avantaj sağlamayı hedefliyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı...

Niğde Adliyesi'nde, cezaevlerindeki hükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazası açıldı. Mağazada, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettiği ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki cezaevlerinden gelen et ve süt ürünleri, giyim, kozmetik, takı, yiyecek, dekoratif ev eşyaları ve paketlenmiş gıdalar gibi onlarca ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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