DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,47 -0,19%
ALTIN
3.350,51 0,12%
BITCOIN
3.467.884,11 -0,99%

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 110 Bin Makaron ve 129 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 110 bin 400 makaron ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İki şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:03
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 110 Bin Makaron ve 129 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu

Niğde'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda önemli bir başarı elde edildi. Operasyon kapsamında 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

Operasyona Dair Detaylar

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik bir çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 71 bin 100'ü dolu olmak üzere 110 bin 400 makaronun yanı sıra 129 kilogram kaçak tütün ve 4 elektrikli kompresörlü sigara basma makinesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129...

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ İkiz Göller Karla Kaplandı: Kış Manzarasıyla Büyülüyor
2
Esenyurt'ta Eşini Boğarak Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı
3
Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Iğdır Havalimanı Uluslararası Uçuşlara Açılıyor
5
Dervişoğlu: Enflasyon Artışları Hızla Memura Yansıtılmalı
6
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı
7
İklim Elçileri Eğitim Kampı Antalya'da Devam Ediyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL