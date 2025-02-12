Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 110 Bin Makaron ve 129 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu

Niğde'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda önemli bir başarı elde edildi. Operasyon kapsamında 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

Operasyona Dair Detaylar

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak sigara imalatı ve satışı yapanlara yönelik bir çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 71 bin 100'ü dolu olmak üzere 110 bin 400 makaronun yanı sıra 129 kilogram kaçak tütün ve 4 elektrikli kompresörlü sigara basma makinesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 110 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 129 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.