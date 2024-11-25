Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu

Niğde'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara satışı yapılan bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Depoda yapılan arama sonucunda, 270 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 bin boş sigara paketi, 15 bin 600 dolu makaron, 9 bin 750 sigara satımında kullanılan kilitli poşet, 330 kilogram tütün, 120 sigara sarma makinesi, 8 sigara basma makinesi ve 3 şişe alkol ele geçirildi.

Zanlıların Durumu

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklanırken, diğeri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon, Niğde'deki kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.