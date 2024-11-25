DOLAR
34,59 -0,13%
EURO
36,42 -1,15%
ALTIN
2.984,64 0,71%
BITCOIN
3.369.703,83 -0,63%

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı, 2 zanlı gözaltına alındı. Çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:11
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu

Niğde'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara satışı yapılan bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Depoda yapılan arama sonucunda, 270 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 20 bin boş sigara paketi, 15 bin 600 dolu makaron, 9 bin 750 sigara satımında kullanılan kilitli poşet, 330 kilogram tütün, 120 sigara sarma makinesi, 8 sigara basma makinesi ve 3 şişe alkol ele geçirildi.

Zanlıların Durumu

Gözaltına alınan zanlılardan 1'i tutuklanırken, diğeri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyon, Niğde'deki kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam edeceğini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İstanbul Sözleşmesi'nin Tartışmaları Asılsız
2
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor
3
Trump'ın İstihbarat Direktörü Adayı Tulsi Gabbard'ın Suriye Ziyareti Senato'da Gündemde
4
Sırbistan Ulusal Meclisi'nde Tren Kazası Tartışması Kavgaya Dönüştü
5
Filistin Turizm Bakanı: 'İsrail, Gazze'deki 188 tarihi alanı hedef aldı'
6
Niğde'de Kaçakçılık Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
7
DMM'den Kreş Kapatma İddialarına Yalanlama

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı