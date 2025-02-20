Niğde'de Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Niğde'de Kar Yağışı ve Soğuk Hava Hakkında Son Gelişmeler

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava, kenti etkisi altına aldı. Gece boyunca artarak devam eden kar yağışı, il merkezi ile çevresini beyaz örtüsüyle kapladı.

Caddeler, sokaklar, çatılar ve araçlar, kar nedeniyle tamamen beyaza büründü. Kentteki kar yağışı, birçok vatandaşı etkilerken, günlük yaşamda da çeşitli aksaklıklara sebep oldu.

Belediye ekipleri, yoğunlaşan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda temizleme çalışması başlattı. Karla karışık yağmur ve soğuk hava, temizleme faaliyetlerinin hızla sürdürülmesini gerektiriyor.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sürücüler; hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip gibi davranışlardan kaçınmaları yönünde bilgilendirildi.