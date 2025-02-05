Niğde'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Niğde'de Eğitime Kar Engeli

Niğde'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bugün itibarıyla başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve gece sıcaklıklarının eksi 5 derece altına düşeceği bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarının buzlanmaya yol açabileceği ifade edilerek, bu durumun muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim ve il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak; il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verileceği duyuruldu.

Uygulamalar ve İdari İzinler

Yarın eğitime ara verilen günde, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu olan kadın personel; sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışanların durumları ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.