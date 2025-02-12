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Niğde'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Niğde'de olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:43
Niğde'de Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Niğde'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

Valilik Açıklaması

Açıklamada, hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime ara verileceği belirtilmiştir. Bahsi geçen kurumlar arasında kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve özel öğretim kursları yer almaktadır.

Ayrıca, açıklamada, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile malül, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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