Niğde'de kargo faciası: Patlayan kargo 4 çalışanı hastanelik etti

Niğde'de PTT Kargo'da bir kaza meydana geldi. Sevkiyat yapılırken bir kargo kutusu yere düşüp patladı. Kutunun içinde tarım ilacı olduğu anlaşıldı. Patlamanın etkisiyle 4 kargo personeli zehirlendi. Zehirlenen personel hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de kargo faciası: Patlayan kargo 4 çalışanı hastanelik etti
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PTT Kargo şubesinde sevkiyat yapılırken bir kaza oldu. Tarım ilacı taşıyan bir kargo kutusu yere düşüp patladı. Patlama sonucu 4 kargo personeli zehirlendi. Zehirlenen personel hastaneye götürüldü. PTT Kargo şubesi Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunuyor.

Kaza sonrası yetkililere haber verildi. Kargo şubesine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Patlama sonrası bölgeye gelen AFAD ekipleri olay yerini güvenlik altına alırken, itfaiye ekipleri patlayan kargonun etrafını temizledi.

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