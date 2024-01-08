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Niğde'de kargo faciası: Patlayan kargo 4 çalışanı hastanelik etti

Niğde'de kargo faciası: Patlayan kargo 4 çalışanı hastanelik etti Niğde'de PTT Kargo'da bir kaza meydana geldi. Sevkiyat yapılırken bir kargo kutusu yere düşüp patladı. Kutunun içinde tarım ilacı olduğu anlaşıldı. Patlamanın etkisiyle 4 kargo personeli zehirlendi. Zehirlenen personel hastaneye kaldırıldı.