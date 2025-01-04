Niğde'de Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Gölette Bulundu

Niğde'de Kaybolan Gençten Acı Haber

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç O.Ş.D'nin cansız bedeni, Azatlı Göleti'nde bulundu. Sabah saatlerinde, suyun bir kısmı tahliye edilen gölette yapılan arama çalışmaları sonucunda gencin cesedi jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından ortaya çıkarıldı.

Olayın Detayları

O.Ş.D'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin ailesi, 26 Aralık tarihinde jandarmaya oğullarının kaybolduğunu bildirerek kayıp başvurusu yapmıştı. Aramalar, O.Ş.D'nin motosikleti ve cep telefonu ile birlikte Azatlı Göleti kenarında bulunması üzerine başlatılmıştı.

Arama Çalışmalarına Destek

Bölgede gerçekleştirilen arama faaliyetlerine, belediye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den gelen ekipler de destek verdi. Ancak ne yazık ki yapılan yoğun çalışmalar olumlu sonuçlanmadı ve genç O.Ş.D'nin acı haberi geldi.