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Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, kayıp 20 yaşındaki genç için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışmaları başlattı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 21:25
Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı beldesinde, 20 yaşındaki O.Ş.D. için jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Genç, ailesinin jandarmaya yaptığı kayıp ihbarı sonrasında aranıyor.

Jandarma Tarafından Yapılan Açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, O.Ş.D.'nin ailesinin saat 17.00 sularında Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. İhbarın ardından jandarma ekipleri olay yerine intikal ederek kapsamlı aramalar gerçekleştirdi.

Bulunan Belirtiler

Arama çalışmaları sırasında ekipler, gencin motosikletini ve cep telefonunu Azatlı Barajı yakınında buldu. Bu bulgular, O.Ş.D.'nin baraj gölüne düşmüş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Arama Kurtarma Faaliyetleri Devam Ediyor

Valilik açıklamasında, "O.Ş.D.'ye ait olduğu değerlendirilen motosiklet ve cep telefonunun bulunmasının ardından arama kurtarma faaliyetleri ivedilikle başlatılmıştır." denildi. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için arama...

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı.

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