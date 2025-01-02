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Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde kaybolan 20 yaşındaki O.Ş.D için arama çalışmaları devam ediyor. Gölette su tahliyesi de yapılmakta.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:19
Niğde'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

20 Yaşındaki Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki O.Ş.D için başlatılan arama çalışmaları sürmekte.

Azatlı Göleti yakınında kaybolduğu değerlendirilen genç için yapılan aramalara, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de katıldı. Ancak, gölette arama çalışmaları sonucunda bir bulguya ulaşılamayınca, suyun tahliye edilmesine karar verildi.

Ekipler ve vatandaşların desteğiyle göletteki su, boş alanlara tahliye ediliyor. Niğde'den gelen belediye, jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra, Aksaray, Kayseri, Karaman ve Nevşehir'den de destek sağlayan ekipler arama çalışmalarında aktif role üstleniyor.

O.Ş.D'nin ailesi, 26 Aralık'ta çocuklarına ulaşamadıklarını belirterek jandarmaya kayıp başvurusu yapmıştı. Genç adamın motosikleti ve cep telefonunun Azatlı Göleti kenarında bulunması üzerine bölgede kapsamlı arama çalışmaları başlatılmıştır.

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