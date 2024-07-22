Niğde'de Köpek Saldırısı: Kadın Yaralandı

Niğde'de Saldırıya Uğrayan Kadın Tedavi Altına Alındı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde bir kadının sahipli iki köpek tarafından saldırıya uğraması sonucu yaralandığı bildirildi. Olay, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Meryem Birol (54)'ün iş çıkışında meydana geldi.

Köpekler Kadının Üzerine Saldırdı

Çiftlik Kavşağı terminal önünde bir iş yeri ait Rottweiler cinsi iki köpek, Birol'a saldırdı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan kadın, sol kol ve bacak yaraları ile dudağından yaralandı.

Hastaneye Sevk Edildi

Olayın ardından Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Birol, daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan Birol, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Korkusu Sürecek mi?

Yaşadığı saldırıyı anlatan Birol, "Ayağımdan terliğimi çıkarttım ama kaçmadılar. Elimdeki süt bidonunu sallayınca köpekler dudağımı bıraktı, bacağımdan tuttu. Bir köpek bacağımdan, diğeri kolumdan ısırdı," diye konuştu. Kurtulma çabası sırasında çevredekilerin yardımlarını anımsatan Birol, "İlla ölmemiz mi gerekiyor? Tek başıma yaşayan biriyim. Bu korkuyla nasıl baş edeceğim bilmiyorum. Tedavim 3 gün daha sürecek," ifadelerini kullandı.

Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavi altına alındı. Altunhisar ilçesinde, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Meryem Birol (54), iş çıkışı Çiftlik Kavşağı terminal önünde, bir iş yerine ait Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan kadın, sol kol ve bacağı ile dudağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Birol, açıklama yaptı.

Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavi altına alındı. Altunhisar ilçesinde, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Meryem Birol (54), iş çıkışı Çiftlik Kavşağı terminal önünde, bir iş yerine ait Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan kadın, sol kol ve bacağı ile dudağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Birol, açıklama yaptı.

Niğde'de sahipli 2 köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavi altına alındı. Altunhisar ilçesinde, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Meryem Birol (54), iş çıkışı Çiftlik Kavşağı terminal önünde, bir iş yerine ait Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan kadın, sol kol ve bacağı ile dudağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Birol, açıklama yaptı.