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Niğde'de Köpek Saldırısı: Kadın Yaralandı ve Sahibi Gözaltına Alındı

Niğde'de sahipli köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı, köpeklerin sahibi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:46
Niğde'de Köpek Saldırısı: Kadın Yaralandı ve Sahibi Gözaltına Alındı

Niğde'de Köpeklerin Saldırısında Bir Kadın Yaralandı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan 54 yaşındaki Meryem Birol, iş çıkışı Çiftlik Kavşağı terminalinde bir iş yerinin sahip olduğu Rottweiler cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı.

Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Olay sonucu Meryem Birol, sol kolu, bacağı ve dudağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Birol, Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırı Anında Yaşadıklarını Anlattı

Hastanede açıklama yapan Meryem Birol, "Ayağımdan terliğimi çıkarttım, ama köpekler hiç kaçmadı. Süt bidonunu sallayınca dudağımı bıraktılar, bacağımdan tutmaya devam ettiler" şeklinde konuştu. Olay sonrası korkunun hakim olduğunu söyleyen Birol, "Hayatta kalmam gereken bir yer var mı, buna karar vermem lazım. Tek başına yaşıyorum ve işime gidip gelmekten korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Valilikten Açıklama ve Gözaltı

Niğde Valiliği, köpeklerin sahibinin H.K. olduğunu ve polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan H.K.'ye idari yaptırım uygulanacağı bilgisi verildi. Ayrıca, köpeklerin Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolünde 10 gün boyunca karantinada tutulacağı bildirildi.

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