Niğde'de Melendiz Dağı'nda Yangın Mücadelesi

Niğde'de Yangın Alarmı

Niğde'nin gözde doğal güzelliklerinden biri olan Melendiz Dağı eteklerinde çıkan bir ot yangını, bölge halkını tedirgin etti.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenememişken, alevlerin hızla yayıldığı otluk alanda çalışmalar sürüyor. Niğde Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü, olaya anında müdahale etti.

İhbar üzerine, itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Araçla erişimin mümkün olmadığı bu zorlu araziye, ekipler yürüyerek ulaşmayı başardı.

Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Yangınla mücadele eden ekipler, alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun çaba harcıyor. Olayın kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber ediliyor.